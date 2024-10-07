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Обвинение в глупости: Трамп назвал Харрис лгуньей и заявил о маленьком IQ оппонента

1:08
Мир

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу от Демократической партии, Камалу Харрис, во лжи и заявил, что у нее низкий уровень интеллекта. Эти комментарии он сделал в интервью польскому телеканалу Republika.

Обвинение в глупости: Трамп назвал Харрис лгуньей и заявил о маленьком IQ оппонента
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Трамп утверждал, что Харрис известна своей склонностью к ложным заявлениям. В качестве примера он привел случай, когда она якобы говорила о работе в Макдональдсе, хотя, по его словам, никогда там не работала. Он также подчеркнул, что считает ее человеком с очень низким IQ.

Политик предположил, что Харрис всегда следует указаниям других людей, так как она, по его мнению, даже не дает самостоятельных интервью. Трамп отметил, что, вероятно, за ее высказываниями стоят другие лица, которые диктуют ей, что и как говорить.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. От Демократической партии будет выдвигаться вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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