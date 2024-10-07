Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему так важно правильно выбрать почву для зимнего чеснока?
Собчак прокомментировала слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
Почему ваша кошка кусает вас за ноги
Выяснилось, кто сможет заменить тен Хага на должности главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Врач перечислил лучшие продукты для работы мозга
Повальное дезертирство: украинские СМИ пишут об увеличении самовольного оставления частей в ВСУ
Как сварить свеклу быстро и без запаха: проверенный метод
Стратегический переворот: Литва передаст Украине конфискованные российские штаны
Оман — новое направление для российских путешественников: что посмотреть и когда ехать

Вот, в чем проблема: Трамп заявил, что украинцы гибнут из-за того, что президент США — не он

2:02
Мир

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что гибель людей на Украине связана с тем, что он не занимает пост президента Соединенных Штатов. По его мнению, если бы он был у власти, подобный конфликт не возник бы.

Вот, в чем проблема: Трамп заявил, что украинцы гибнут из-за того, что президент США — не он
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Трамп подчеркнул, что многие жизни были бы спасены, и Украина осталась бы целой, если бы он руководил страной. Он критиковал нынешнее руководство США, называя его неэффективным.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил, что целью данной операции является защита жителей, которые, по его словам, подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Путин также заявил, что планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также привлечь к ответственности всех, кто причастен к "кровавым преступлениям против мирных жителей" Донбасса.

Российская Федерация считает, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него, что представляет собой "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. Лавров также отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и готовя кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявили, что поддержка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Демократической партии будет выдвигаться вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Где нельзя сажать лук и чеснок
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать лук и чеснок Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Еда и рецепты
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Когда и зачем использовать ручной режим в автоматической коробке передач
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Последние материалы
Почему так важно правильно выбрать почву для зимнего чеснока?
Собчак прокомментировала слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
Почему ваша кошка кусает вас за ноги
Выяснилось, кто сможет заменить тен Хага на должности главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Врач перечислил лучшие продукты для работы мозга
Повальное дезертирство: украинские СМИ пишут об увеличении самовольного оставления частей в ВСУ
Как сварить свеклу быстро и без запаха: проверенный метод
Стратегический переворот: Литва передаст Украине конфискованные российские штаны
Оман — новое направление для российских путешественников: что посмотреть и когда ехать
Эксперт объяснил, как мошенники используют ИИ для создания фишинговых писем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.