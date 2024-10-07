Вот, в чем проблема: Трамп заявил, что украинцы гибнут из-за того, что президент США — не он

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что гибель людей на Украине связана с тем, что он не занимает пост президента Соединенных Штатов. По его мнению, если бы он был у власти, подобный конфликт не возник бы.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Трамп подчеркнул, что многие жизни были бы спасены, и Украина осталась бы целой, если бы он руководил страной. Он критиковал нынешнее руководство США, называя его неэффективным.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил, что целью данной операции является защита жителей, которые, по его словам, подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Путин также заявил, что планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также привлечь к ответственности всех, кто причастен к "кровавым преступлениям против мирных жителей" Донбасса.

Российская Федерация считает, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него, что представляет собой "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. Лавров также отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и готовя кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявили, что поддержка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Демократической партии будет выдвигаться вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

