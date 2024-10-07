Воздушный мост: Катар открывает отправку гуманитарной помощи для Ливана

Первый самолет с гуманитарным грузом из Катара прибудет во вторник в Ливан. Как сообщил ливанский телеканал LBC, доставку помощи будет сопровождать катарский министр международного сотрудничества Лолва аль-Хатер.

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Во вторник откроется "воздушный мост" между Катаром и Ливаном, чтобы обеспечить поставки необходимой помощи для пострадавших от военного конфликта. В рамках своего визита в Ливан, министр планирует встретиться с премьер-министром временного правительства страны Наджибом Микати во дворце правительства. Также запланирован визит в один из центров для размещения внутренне перемещенных лиц.

По данным ООН, с 23 сентября, после начала массированных израильских бомбардировок, более 200 тысяч человек, как ливанцев, так и сирийцев, пересекли границу и укрылись на территории Сирии. Ливанские власти сообщают, что многие деревни на юге страны разрушены на 80%. Израильские удары по Ливану уже унесли жизни более 2 тысяч человек, а около 9 тысяч получили ранения.

С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки. В результате этих действий погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, а более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на значительные потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" продолжает вести наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Основная цель военной кампании Израиля — создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Ка́та́р — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.

