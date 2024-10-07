И вашим и нашим: в Грузии назвали перезагрузку отношений с США приоритетом для страны, после заявлений об РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что евроинтеграция и восстановление отношений с США и Евросоюзом являются ключевыми задачами для правящей партии "Грузинская мечта".

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В понедельник Кобахидзе, возглавляющий предвыборный штаб партии, представил программу "Грузинской мечты" в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

По словам премьера, главной национальной задачей является перезагрузка отношений с США и ЕС. Он отметил, что текущее состояние этих отношений не устраивает грузинскую сторону, и уже предпринимаются все необходимые шаги для их улучшения. Кобахидзе выразил уверенность, что после завершения военных действий на Украине, США и ЕС также сделают ответные шаги, что позволит восстановить и укрепить связи. Евроинтеграция остается основным внешнеполитическим приоритетом, и к 2030 году Грузия, по его мнению, будет наиболее подготовленной из всех кандидатов к членству в ЕС.

Кроме того, Кобахидзе отметил, что углубление сотрудничества с НАТО и стратегического партнерства с Китаем также остаются важными направлениями для "Грузинской мечты".