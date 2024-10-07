Принятие неизбежного: Украина ведет закрытые переговоры по территориальным уступкам России

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Украинские власти проводят закрытые переговоры о передаче части территории, которую они продолжают считать своей, под контроль России. Об этом сообщает газета Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

По данным издания, некоторые киевские чиновники обеспокоены нехваткой персонала, военной мощи и поддержки со стороны Запада, необходимых для захвата освобожденных российскими войсками земель. В публикации утверждается, что за закрытыми дверями обсуждается сделка, по которой Россия сохранит фактический контроль над примерно пятой частью Украины.

После террористического нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирным гражданам и инфраструктуре, невозможны. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее отметил, что мирные предложения Москвы по урегулированию конфликта, озвученные ранее Путиным, остаются в силе, однако пока разговоры с Киевом не планируются.

Мирные предложения, предложенные Путиным, включают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусматривается закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также отмена антироссийских санкций. Киев отверг эти инициативы.