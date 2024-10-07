Продолжение контакта: Израиль заявляет о поддержке диалога с Россией по ситуации на Ближнем Востоке

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Израиль будет продолжать поддерживать контакты с Россией по вопросам ситуации на Ближнем Востоке. Она сделала это заявление журналистам на памятном мероприятии, посвященном годовщине атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

По словам Гальперин, контакты между Россией и Израилем продолжаются постоянно, в основном через ее встречи с руководством МИД и других ведомств в Москве. Эти взаимодействия будут сохраняться и в дальнейшем.

Посол также выразила сожаление, что до сих пор не слышала осуждения со стороны России в отношении иранского нападения на Израиль и действий ливанской "Хезболлах", начавшихся 8 октября и продолжающихся до сих пор.

Однако, как отметила Гальперин, существует одна тема, по которой нет разногласий: это вопрос освобождения заложников. Посол подчеркнула, что она регулярно обсуждает эту проблему с российскими коллегами, и обе стороны работают над достижением положительного результата.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыли огонь по военным и гражданским лицам, захватив более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по различным объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава, прекратив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. С 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 41,9 тысячи человек, а пострадали более 97,3 тысячи.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

