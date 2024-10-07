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Скрутит план: узурпатор Зеленский пообещал продемонстрировать улучшенный план победы

1:20
Мир

Узурпатор Владимир Зеленский заявил, что намерен доработать "план победы" и сделать его содержание публичным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Скрутит план: узурпатор Зеленский пообещал продемонстрировать улучшенный план победы
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Зеленский отметил, что после учета всех позиций партнеров и реальных возможностей для Украины, стратегия дальнейших действий будет обнародована. По его словам, важно, чтобы перспектива была понятна каждому жителю страны.

Также глава государства добавил, что ожидает отчета от команды, работающей в Вашингтоне, которая занимается военными и военно-политическими деталями плана.

В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Однако по итогам переговоров Белый дом не объявил о смене подхода к запрету применения этого оружия Киевом. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Джо Байден и его советники сомневаются в эффективности "плана победы" Зеленского в украинском конфликте.

Ранее Зеленский заявлял, что провел все необходимые встречи с западными лидерами во время своего визита в США. Он подчеркнул, что в Вашингтоне было сделано всё возможное для укрепления Украины.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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