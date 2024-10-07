Зверь близко: в Литве начались учения НАТО под названием Железный волк

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Масштабные десятидневные военные учения "Железный волк" стартовали в восточной части Литвы, недалеко от белорусской границы. В них участвуют 3,2 тысячи военнослужащих из стран НАТО, включая Литву, США, Германию, Чехию, Норвегию и страны Бенилюкса, а также 700 единиц военной техники. Об этом сообщила пресс-служба литовской армии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, CC BY 2.0

Учения "Железный волк 2024-II" начались 7 октября и продлятся до 17 октября. Они будут проводиться на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса. В мероприятии задействованы различные подразделения литовских войск, включая пехоту и ВВС, а также военные из Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.

Пресс-служба отметила, что эти учения направлены на повышение боеготовности и координации между союзными силами. В конце сентября литовские вооруженные силы уже провели ряд тренировок, включая имитационные боевые действия с использованием учебных боеприпасов в жилых районах Вильнюса и инсценировку морского инцидента с эвакуацией в Клайпеде.

Уточнения

Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе. Площадь — 65 302 км². Протяжённость с севера на юг — 280 км, а с запада на восток — 370 км.

