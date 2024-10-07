Беспорядочные выборы: в США опасаются погромов на фоне выборов президента

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Администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность возможными беспорядками в связи с предстоящими выборами президента, признавая вероятность того, что они могут пройти неспокойно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

Жан-Пьер подчеркнула, что события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, вызывают серьезную тревогу. Она отметила, что администрация всегда остается бдительной, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Пресс-секретарь добавила, что в оставшиеся месяцы своего президентства Байден сосредоточится на "защите и сохранении демократии" перед выборами, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Напомним, что 6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия, где должно было проходить заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате этого инцидента погибли пять человек, а 140 полицейских получили ранения. Штурм был спровоцирован отказом бывшего президента-республиканца признать результаты выборов и его попытками оспорить их через суд. Трамп утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения и требовал пересмотра итогов. Позднее он осудил штурм Капитолия.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Уточнения

Кари́н Жан-Пье́р (англ. Karine Jean-Pierre; род. 13 августа 1974, Фор-де-Франс) — американский политический деятель гаитянского происхождения, пресс-секретарь Белого дома.

