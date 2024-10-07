Позиция неизменна: действующий президент Туниса выиграл на прошедших выборах

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Президент Туниса Кайс Саид одержал победу на состоявшихся в воскресенье выборах, набрав 90,69% голосов. Об этом объявил глава Высшей независимой избирательной комиссии страны Фарук Буаскар.

Фото: commons.wikimedia.org by Маслова Людмила, CC BY-SA 4.0

Таким образом, Саид, который занимает пост президента Туниса с 2019 года, переизбран на второй срок и будет оставаться на этой должности еще пять лет.

Фарук Буаскар озвучил предварительные результаты на пресс-конференции, транслировавшейся тунисскими телеканалами. По его словам, кандидат Кайс Саид получил 90,69% голосов избирателей.

Два других кандидата, бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи, набрали 7,35% и 1,97% голосов соответственно.

Уточнения

Туни́с — государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория — 163 610 км².

