Позиция неизменна: действующий президент Туниса выиграл на прошедших выборах

Президент Туниса Кайс Саид одержал победу на состоявшихся в воскресенье выборах, набрав 90,69% голосов. Об этом объявил глава Высшей независимой избирательной комиссии страны Фарук Буаскар.
Таким образом, Саид, который занимает пост президента Туниса с 2019 года, переизбран на второй срок и будет оставаться на этой должности еще пять лет.
Фарук Буаскар озвучил предварительные результаты на пресс-конференции, транслировавшейся тунисскими телеканалами. По его словам, кандидат Кайс Саид получил 90,69% голосов избирателей.
Два других кандидата, бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи, набрали 7,35% и 1,97% голосов соответственно.
Туни́с — государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория — 163 610 км².
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