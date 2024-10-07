Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны народной медицины: странные методы лечения в Древней Руси
Беспилотный транспорт по-украински: сотрудники ТЦК пытались мобилизовать водителя трамвая во время движения
Принятие неизбежного: Украина ведет закрытые переговоры по территориальным уступкам России
Продолжение контакта: Израиль заявляет о поддержке диалога с Россией по ситуации на Ближнем Востоке
Скончалась 91-летняя мать певицы Уитни Хьюстон
Омлет по-итальянски: фриттата — завтрак, который покорит вас
Скрутит план: узурпатор Зеленский пообещал продемонстрировать улучшенный план победы
Как определить, что ваш телефон взломан: список ключевых симптомов
Венгрия обновила требования к документам для получения шенгенской визы

Позиция неизменна: действующий президент Туниса выиграл на прошедших выборах

0:59
Мир

Президент Туниса Кайс Саид одержал победу на состоявшихся в воскресенье выборах, набрав 90,69% голосов. Об этом объявил глава Высшей независимой избирательной комиссии страны Фарук Буаскар.

Позиция неизменна: действующий президент Туниса выиграл на прошедших выборах
Фото: commons.wikimedia.org by Маслова Людмила, CC BY-SA 4.0

Таким образом, Саид, который занимает пост президента Туниса с 2019 года, переизбран на второй срок и будет оставаться на этой должности еще пять лет.

Фарук Буаскар озвучил предварительные результаты на пресс-конференции, транслировавшейся тунисскими телеканалами. По его словам, кандидат Кайс Саид получил 90,69% голосов избирателей.

Два других кандидата, бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи, набрали 7,35% и 1,97% голосов соответственно.

Уточнения

Туни́с — государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория — 163 610 км².

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Еда и рецепты
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях Аудио 
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Авто
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Еда и рецепты
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Последние материалы
Осталась в стороне: Армения не присоединилась к нескольким заявлениям СМИД СНГ
Названы шесть вещей, о которых нужно помнить перед тем, как наносить макияж
Неудобные факты: Захарова напомнила Харрис о насильственной стерилизации в США
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
В США забеспокоились из-за успехов России в майнинге криптовалют
Солдатское признание: Меркурис заявил, что бойцы ВСУ согласны с проигрышем Украины
Учёные назвали самые полезные для кишечника орехи
В США высказались о ходе войны с Ираном
Хуситы заявляют о нанесении удара по Израилю двумя ракетами
Удар объяснения: Фицо заявил, что ракетный обстрел Брюсселя образумил бы ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.