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Цель захвачена: Times of Israel заявляет, что командир КСИР не был целью израильских ударов

1:49
Мир

По данным издания Times of Israel, израильские ВВС во время ударов по Бейруту не пытались атаковать командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Исмаила Каани. Об этом сообщили источники в военных кругах.

Цель захвачена: Times of Israel заявляет, что командир КСИР не был целью израильских ударов
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Ранее западные СМИ, ссылаясь на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников, утверждали, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту на прошлой неделе. Однако заместитель руководителя "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди заявил, что КСИР не планирует публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, поскольку тот находится в добром здравии и продолжает выполнять свои обязанности.

Источники Times of Israel подчеркнули, что даже если один из ударов действительно пришелся по месту пребывания Каани, израильская армия не знала о его точном местонахождении и не наносила целенаправленный удар по нему.

С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки соседней страны. В результате этих действий уже погибло более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, и более 90 тысяч человек стали беженцами. Несмотря на значительные потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" продолжает вести наземные бои и обстреливать ракетами израильскую территорию.

Основной целью военной кампании Израиля является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей северных районов, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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