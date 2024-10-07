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Вызвало недовольство: Гроссси назвал недопустимым убийства сотрудников ЗАЭС

2:15
Мир

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил угрозы, направленные против сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), и заявил, что такие действия неприемлемы и противоречат принципам безопасности, установленным организацией.

Вызвало недовольство: Гроссси назвал недопустимым убийства сотрудников ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, CC BY-SA 4.0

Это заявление было сделано в ответ на публичное обращение Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины после убийства сотрудника ЗАЭС.

МАГАТЭ приняло к сведению заявление ГУР, в котором не отрицалась причастность к убийству начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС. В заявлении также содержалась угроза "возмездия" в отношении других лиц. Организация провела консультации с украинскими властями, которые, в свою очередь, не подтвердили и не опровергли свою вовлеченность в нападение.

Гросси подчеркнул, что любые угрозы, направленные против персонала ЗАЭС, лишают работников минимальных стандартов условий труда, необходимых для выполнения их обязанностей. Он призвал все стороны конфликта проявить максимальную сдержанность, отметив, что любые действия, направленные против сотрудников станции, оказывают прямое влияние на ядерную безопасность и должны быть прекращены.

По информации РИА Новости, взрывное устройство сработало в автомобиле начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС, в результате чего мужчина погиб. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев не признает эти результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, в то время как город Запорожье, бывший областной центр, остается под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

Уточнения

Рафаэ́ль Мариа́но Гро́сси — аргентинский дипломат. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии с 3 декабря 2019 года. Ранее был послом Аргентины в Австрии, Словении, Словакии и международных организациях, базирующихся в Вене (2013—2019 гг.).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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