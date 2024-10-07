Высшая инстанция: в ГД предложили подать в ООН претензию из-за подрыва Северных Потоков

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что Россия должна подать досудебные претензии к США в Международный суд ООН в связи с подрывом газопроводов "Северные потоки". В случае подтверждения фактов причастности, по его мнению, США следует исключить из ООН решением Генеральной Ассамблеи.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что у России есть достоверная информация о прямой причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов "Северный поток".

Хамзаев отметил, что дело о террористическом акте на "Северных потоках" должно быть рассмотрено в Международном суде ООН. Он также предложил предъявить досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. Аналогичные требования, по его мнению, должны быть адресованы и США, а также Великобритании. В случае подтверждения указанных фактов, депутат считает, что США следует исключить из ООН по рекомендации Совета Безопасности.

По словам Хамзаева, нет другой страны, кроме США, которая бы так регулярно нарушала конвенции ООН.

Уточнения

Бийсулта́н Султанби́евич Хамза́ев — российский политический деятель, депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» (с 2021 года). Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

