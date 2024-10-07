Политолог Сафронов объяснил, почему Трамп не критиковал Байдена из-за ущерба, причинённого ураганом Хелен

Многие американцы выразили свое недовольство из-за недостаточности помощи и задержек после урагана "Хелен", но бывший президент США Дональд Трамп до сих пор не критиковал нынешнего президента Джо Байдена по этому поводу.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Политолог и историк Рустем Сафронов в разговоре с НьюсИнфо утверждает, что Трамп считает ураган стихийным бедствием и не видит смысла обвинять Байдена в неэффективности федеральных органов. По мнению Сафронова, Трамп предпочитает атаковать Байдена по более политически важным вопросам, например, миграционному кризису и внешней политике.

Так, Трамп критиковал Байдена за неспособность справиться с миграционным кризисом и утверждал, что под его руководством в США нелегально въехало более 11 миллионов человек. Он также выдвигал замечания по поводу политики Байдена по отношению к России, Украине и Израилю.

Сегодня в США наступает новая эра с появлением новых центров влияния и экономической мощи, что ставит под сомнение прежний монопольный статус страны. Сразу после Второй мировой войны Соединенные Штаты стали ключевым мировым игроком, размещая военные базы по всему миру. Трамп, поддерживая изоляционистскую позицию, придерживается точки зрения, что США следует сосредоточиться на внутренних проблемах и обновлении устаревшей инфраструктуры, объяснил политолог.

В то же время другие, представляющие демократическую партию и деловые круги, подчеркивают необходимость сохранения лидерства США в мировой политике, утверждая, что народы мира ожидают руководства со стороны американцев, заключил эксперт.

"Некоторые высокопоставленные чиновники в Конгрессе считают, что народы мира жаждут американского руководства", — сказал Сафронов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.





Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

