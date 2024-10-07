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Падение Европы: Орбан заявил о последствиях политики Евросоюза

1:47
Мир

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Евросоюза, заявив, что она ведет к разрушению как самого союза, так и будущего Европы.

Падение Европы: Орбан заявил о последствиях политики Евросоюза
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Выступая на мероприятии в Италии, Орбан обвинил брюссельских бюрократов в разрушении европейской экономики. По его словам, ЕС был создан для процветания, но сейчас европейцам все труднее обеспечить достойную жизнь своим семьям, а предприятия сталкиваются с серьезными проблемами.

Орбан подчеркнул, что левые силы в Европе несут ответственность за сложившуюся ситуацию, а бюрократы в Брюсселе действуют в своих собственных интересах, а не в интересах простых граждан. Он выразил опасение, что если такая политика продолжится, то ЕС распадется, а будущее Европы окажется под угрозой.

Венгерский премьер отметил, что Европа стала менее безопасной, чем 10 лет назад, из-за роста преступности, связанной с неконтролируемым потоком мигрантов. Он выразил обеспокоенность перспективами развития ЕС в ближайшие десятилетия.

Ранее Орбан уже заявлял, что Венгрия видела в Евросоюзе залог своего процветания, но ЕС сбился с пути и отстал в экономическом развитии от США и Азии. Он предсказывал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция выпадут из десятки крупнейших экономик мира, а Германия опустится с четвертого на десятое место.

По мнению Орбана, Европа испытывает фрустрацию от быстрого экономического роста Азии. Он отметил, что все больше европейских стран склоняются к сотрудничеству с Азией, а не к дальнейшей изоляции.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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