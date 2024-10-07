Украина не удержит фронт: аналитик Тихачек рассказал о проблемах ВСУ

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Аналитик Доминик Тихачек в интервью Parlamentní listy высказал мнение о том, что украинская армия сталкивается с серьезными проблемами, связанными с дезертирством и низким уровнем подготовки новобранцев.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

По его словам, украинское командование, стараясь компенсировать потери, отправляет на передовую плохо подготовленных призывников, что приводит к падению боевого духа и росту случаев дезертирства. Тихачек отметил, что ситуация с подготовкой новобранцев ухудшается с каждым днем, а солдаты все чаще отказываются выполнять приказы и покидают позиции.

Эксперт подчеркнул, что украинские власти обеспокоены стремительным ростом числа дезертиров, которые предпочитают сдаваться в плен или скрываться. По его мнению, Киев вынужден использовать элитные подразделения для "затыкания дыр" на фронте, чтобы удержать оборону.

Ранее украинские СМИ сообщали о массовом дезертирстве в рядах ВСУ во второй половине 2023 года. Юрист украинского центра поддержки ветеранов Роман Лихачев заявил, что с начала 2022 года на Украине зафиксировано более ста тысяч случаев самовольного оставления воинских частей.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а с 25 февраля узурпатор Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.