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Reuters: Киев причастен к хакерской атаке на российские СМИ

0:49
Мир

Reuters сообщает, что источник в правительстве Украины подтвердил, что украинские хакеры причастны к кибератаке на российскую государственную телерадиокомпанию.

Reuters: Киев причастен к хакерской атаке на российские СМИ
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

"Украинские хакеры ответственны за крупномасштабную атаку на российские государственные медиа-ресурсы", — пишет Reuters.

В ночь с 6 на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись "беспрецедентной хакерской атаке", однако, как сообщает сам холдинг, это существенно не повлияло на работу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также выразил поддержку медиахолдингу ВГТРК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет поднимать вопрос о хакерской атаке на ВГТРК в международных организациях.

Уточнения

Всеросси́йская госуда́рственная телевизио́нная и радиовеща́тельная компа́ния (ВГТРК) — федеральное государственное унитарное предприятие России, осуществляющее теле- радио- и интернет-вещание.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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