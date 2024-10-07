Reuters: Киев причастен к хакерской атаке на российские СМИ

Reuters сообщает, что источник в правительстве Украины подтвердил, что украинские хакеры причастны к кибератаке на российскую государственную телерадиокомпанию.
"Украинские хакеры ответственны за крупномасштабную атаку на российские государственные медиа-ресурсы", — пишет Reuters.
В ночь с 6 на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись "беспрецедентной хакерской атаке", однако, как сообщает сам холдинг, это существенно не повлияло на работу.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также выразил поддержку медиахолдингу ВГТРК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет поднимать вопрос о хакерской атаке на ВГТРК в международных организациях.
Всеросси́йская госуда́рственная телевизио́нная и радиовеща́тельная компа́ния (ВГТРК) — федеральное государственное унитарное предприятие России, осуществляющее теле- радио- и интернет-вещание.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.