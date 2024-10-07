Reuters: Киев причастен к хакерской атаке на российские СМИ

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Reuters сообщает, что источник в правительстве Украины подтвердил, что украинские хакеры причастны к кибератаке на российскую государственную телерадиокомпанию.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

"Украинские хакеры ответственны за крупномасштабную атаку на российские государственные медиа-ресурсы", — пишет Reuters.

В ночь с 6 на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись "беспрецедентной хакерской атаке", однако, как сообщает сам холдинг, это существенно не повлияло на работу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также выразил поддержку медиахолдингу ВГТРК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет поднимать вопрос о хакерской атаке на ВГТРК в международных организациях.

Уточнения

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