Секрет Полишинеля: Россия располагает данными о причастности США и Великобритании к подрыву СП

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Глава российской разведки Сергей Нарышкин заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности США и Великобритании к диверсии на "Северных потоках".

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, CC BY-SA 4.0

На 55-м заседании Совета руководителей спецслужб стран СНГ Нарышкин сообщил, что СВР располагает информацией о непосредственном участии англосаксонских спецслужб в организации, подготовке и осуществлении взрывов на газопроводах.

По его словам, расследование, проводимое на Западе, не внушает доверия. Нарышкин выразил сомнение в том, что истинные виновники будут привлечены к ответственности. Он отметил, что Россия неоднократно запрашивала у европейских стран данные по инциденту, но так и не получила ответа.

Глава СВР раскритиковал версию о причастности украинских подводников-любителей, назвав ее "наивной". По его мнению, американская администрация, опасаясь, что не сможет убедить Европу отказаться от выгодных энергетических поставок из России, решила пойти на радикальные меры.

Нарышкин подчеркнул, что уничтожение "Северных потоков" было преднамеренным актом, направленным на то, чтобы окончательно отрезать Европу, в первую очередь Германию, от российских энергоносителей.

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