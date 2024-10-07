План раскрыт: СВР заявляет о наличии у ВСУ плана минирования Курской АЭС

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России имеются данные о террористическом плане нападения ВСУ на Курскую область и минирование АЭС.
По заявлениям Нарышкина, СВР располагает данными о планах Украины устроить минирование Курской атомной электростанции.
Курская АЭС (КуАЭС) — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт.
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Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.