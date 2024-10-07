Добровольно принудительно: ЕС ищет способ обхода вето Венгрии на помощь Украине

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Европейский Союз активно ищет пути для обхода вето Венгрии на выделение финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на информированные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

В июне текущего года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит предоставление Украине 6,5 миллиардов евро из фонда до тех пор, пока не будут прекращены случаи дискриминации венгерских компаний на украинском рынке.

Согласно информации агентства, чиновники ЕС рассматривают возможность разрешения странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такой подход позволил бы направлять средства на основе согласия вносящих стран, а не требовать единогласного решения всех членов союза.

Источники агентства также упоминают, что послы стран ЕС соберутся во вторник для обсуждения деталей предложенного механизма. Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил о продолжающемся блокировании Венгрией выплат компенсаций из фонда мира на сумму шесть миллиардов евро за поставки оружия и боеприпасов Украине.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года с целью усиления способности ЕС предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Российская сторона выражает обеспокоенность поставками вооружений Украине, считая их препятствием для мирного урегулирования конфликта и непосредственным вовлечением стран НАТО в противостояние.

Уточнения

Ве́то (от лат. veto — «запрещаю») — право, означающее полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения.

