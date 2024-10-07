Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина не удержит фронт: аналитик Тихачек рассказал о проблемах ВСУ
Ученые приблизились к разгадке зарождения жизни во Вселенной
Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета
Британский турист раскрыл основные уловки мошенников в Турции
Почему важно обращать внимание на точки на шинах: советы от экспертов
Яйца, фаршированные свежим огурцом — рецепт для праздничного стола и не только
Во Вьетнамских зоопарках от птичьего гриппа погибло 47 тигров
Корень солодки: мощное средство для очищения организма, о котором вы не знали
Врач Сахаров рассказал, как проявляется новый опасный вирус Марбург

Добровольно принудительно: ЕС ищет способ обхода вето Венгрии на помощь Украине

1:43
Мир

Европейский Союз активно ищет пути для обхода вето Венгрии на выделение финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на информированные источники.

Добровольно принудительно: ЕС ищет способ обхода вето Венгрии на помощь Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

В июне текущего года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит предоставление Украине 6,5 миллиардов евро из фонда до тех пор, пока не будут прекращены случаи дискриминации венгерских компаний на украинском рынке.

Согласно информации агентства, чиновники ЕС рассматривают возможность разрешения странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такой подход позволил бы направлять средства на основе согласия вносящих стран, а не требовать единогласного решения всех членов союза.

Источники агентства также упоминают, что послы стран ЕС соберутся во вторник для обсуждения деталей предложенного механизма. Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил о продолжающемся блокировании Венгрией выплат компенсаций из фонда мира на сумму шесть миллиардов евро за поставки оружия и боеприпасов Украине.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года с целью усиления способности ЕС предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Российская сторона выражает обеспокоенность поставками вооружений Украине, считая их препятствием для мирного урегулирования конфликта и непосредственным вовлечением стран НАТО в противостояние.

Уточнения

Ве́то (от лат. veto — «запрещаю») — право, означающее полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность
Наука и техника
Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность Аудио 
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Авто
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев Мы победим в СВО. А что дальше? Виктор Пахомов Израильские политики передёргивают заявление посла РФ в Тель-Авиве о риске для российских граждан Юрий Бочаров
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Последние материалы
Врач Сахаров рассказал, как проявляется новый опасный вирус Марбург
Блогерша Ида Галич раскрыла мечту четырёхлетнего сына Леона
Reuters: Киев причастен к хакерской атаке на российские СМИ
Прокуратура в Псковской области проверяет сообщения о массовой гибели бездомных животных
Как без проблем удалять макияж: всё о гидрофильном масле
Нобелевская премия 2024 по медицине: ключ к клеточному разнообразию
Древнее Сражение в Долине Толлензе: Ключ к Разгадке Катастрофы Бронзового Века
Адвокат бывшего мужа Алсу раскрыл, чем закончилось новое судебное заседание по делу о разделе имущества
Секрет Полишинеля: Россия располагает данными о причастности США и Великобритании к подрыву СП
Маркетологи кисловодского санатория предстанут перед судом за мошенничество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.