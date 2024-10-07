План на год: главы МИД СНГ одобрили план межведомственные консультации на предстоящий год

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На встрече Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), прошедшей в Москве, был одобрен план межведомственных консультаций на предстоящий год. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

"На заседании министры иностранных дел стран-членов СНГ рассмотрели и утвердили график многоуровневых встреч между МИДами на 2025 год. Кроме того, были одобрены несколько документов, которые будут представлены на рассмотрение на следующей встрече Совета глав государств," — заявил представитель пресс-службы.

В ходе обсуждений министры обменялись мнениями по ключевым вопросам международной агенды, а также проанализировали текущее состояние и будущие перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ. Были затронуты вопросы, касающиеся внешнеполитических инициатив, вопросов безопасности и культурного обмена.

Решено провести следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ 11 апреля 2025 года в Казахстане.

Уточнения

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

