На встрече Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), прошедшей в Москве, был одобрен план межведомственных консультаций на предстоящий год. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.
"На заседании министры иностранных дел стран-членов СНГ рассмотрели и утвердили график многоуровневых встреч между МИДами на 2025 год. Кроме того, были одобрены несколько документов, которые будут представлены на рассмотрение на следующей встрече Совета глав государств," — заявил представитель пресс-службы.
В ходе обсуждений министры обменялись мнениями по ключевым вопросам международной агенды, а также проанализировали текущее состояние и будущие перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ. Были затронуты вопросы, касающиеся внешнеполитических инициатив, вопросов безопасности и культурного обмена.
Решено провести следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ 11 апреля 2025 года в Казахстане.
Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.