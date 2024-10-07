Предложение без поддержки: инициативу Макрона о прекращении поставок Израилю не поддержали в ЕС

Министр обороны Великобритании Джон Хили высказал несогласие с предложением президента Франции Эммануэля Макрона о введении эмбарго на поставки оружия Израилю. Ранее Макрон призвал к прекращению поставок военной техники, используемой в конфликтах в секторе Газа, и обозначил эту меру как важный шаг к урегулированию ситуации в регионе.
В интервью телеканалу Sky News Хили ответил на вопрос о необходимости эмбарго, подчеркнув, что Великобритания следует другой политике. Он отметил, что британское правительство не осуществляет прямых поставок оружия в Израиль. Министр добавил, что если экспортные лицензии на поставку оружия могут угрожать нарушению международного права, они будут приостановлены, если это может сказаться на жизни людей в Газе.
Кроме того, Хили акцентировал внимание на важности "удвоения усилий" в отношении Ближнего Востока. Он выразил уверенность в том, что Великобритания может оказать поддержку этому региону и инициировать диалог, который в долгосрочной перспективе приведет к мирному урегулированию и созданию двух государств. Это решение позволит палестинцам получить собственное государство, а израильтянам — жить в мире и безопасности.
Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н— французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.
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