Открыли глаза: в Польше заявили, Украине нужно преодолеть националистическое прошлое для вступления в ЕС

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Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украине не удастся стать членом Европейского союза, пока она полностью не откажется от своего националистического наследия. По его мнению, проблема с соседней страной заключается не только в неразрешенном вопросе Волыни, но и в том, что происходит в Украине в настоящее время.

Фото: wikimapia by Mateusz War, CC BY-SA 3.0

Он подчеркнул, что сегодня преступники становятся героями, и на Украине существуют памятники и улицы, посвященные тем, кто отдавал приказы о совершении этнических чисток.

Миллер считает, что именно это и является той самой проблемой, которая мешает Украине получить статус кандидата в Евросоюз. В качестве примера он привел ситуацию в бывшей Югославии, где страны не могли присоединиться к ЕС, пока не были экстрадированы преступники, укрывающиеся от правосудия. Политик отметил, что молодежь воспитывается на примерах, которые формируют их взгляды и ценности. Он посоветовал украинцам осознать, что, хотя никто не может запретить им выбирать своих героев, для вступления в ЕС им необходимо соответствовать определенным требованиям, включая дистанцирование от своего националистического прошлого.

Одним из наиболее сложных аспектов отношений между Польшей и Украиной является интерпретация Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов из ОУН-УПА*. В 2016 году нижняя палата польского парламента приняла решение о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства были осуществлены сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни и Восточной Галиции в период с 1939 по 1945 год.

В ответ на снос памятника "Украинской повстанческой армии" в польском городе Грушовичи, Украина в 2017 году ввела мораторий на поисково-эксгумационные работы. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил о том, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом узурпатор Владимир Зеленский выразил готовность разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.

* - Запрещенная в России экстремистская организация

Уточнения

Ле́шек Цеза́рий Миллер (пол. Leszek Cezary Miller; род. 3 июля 1946, Жирардув, Мазовецкое воеводство) — польский политик, премьер-министр Польши с 19 октября 2001 по 2 мая 2004 года. Депутат Сейма I, II, III и IV созывов (до 2005 года).

