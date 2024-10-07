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ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву

1:08
Мир

Военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады "Аль-Кассам" сообщили о ракетном обстреле Тель-Авива. 

ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Согласно сообщениям, в Тель-Авиве и его южных пригородах звучали сирены воздушной тревоги. Корреспондент РИА Новости сообщал о нескольких громких хлопках, которые, предположительно, были связаны с работой систем противовоздушной обороны.

На данный момент не поступало сообщений о каких-либо повреждениях в городе. Представители "Бригад Аль-Кассам" заявили, что ракетный обстрел является частью "войны на истощение" против Израиля.

Напомним, сегодня годовщина атаки ХАМАС на фестиваль музыки. Годом ранее боевики ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля. В тот день на музыкальном фестивале на юге Израиля в результате действий палестинского движения были убиты 383 человека, десятки были похищены и ранены. Боевики ХАМАС перекрыли дороги и открыли огонь по посетителям, которые пытались скрыться на машинах или убежать.

Уточнения

ХАМА́С - палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа. Организация также активна и на Западном берегу реки Иордан.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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