Президент Эстонии призвал Европу не бояться Россию: давайте разрушим эту стену ограничений!

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Запад должен отказаться от ограничений в своей поддержке Украины. По его мнению, эти ограничения отражают слабость, страх и нерешительность Запада. Он высказал эту точку зрения в статье, опубликованной в издании Politico.

Фото: president.gov.ua by President of Ukraine, CC BY 4.0

"Мы провели линию, считая, что её пересечение будет означать эскалацию. Это неправда! Наш страх неоправданн… Ограничения, которые мы сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают наш страх, слабость и нерешительность — всё это подпитывает агрессора, ободряет его, увеличивает его аппетит", — заявил Алар Карис.

В своём обращении к союзникам он также процитировал Рональда Рейгана, в 1987 году призвавшего снести Берлинскую стену, сказав "давайте разрушим эту стену ограничений!”

Уточнения

Берли́нская стена́ - граница Германской Демократической Республики, сооружённая властями ГДР вокруг Западного Берлина 13 августа 1961 года и существовавшая по 9 ноября 1989 года.



Эсто́ния - государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов. На востоке граничит с Россией.

