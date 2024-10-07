Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодая жена Петросяна похвалила африканские винодельни
Легенда спорта: Роналду достигает исторического достижения в 600 матчах
Как сохранить молодость рук: пять простых правил ухода
Актриса Энн Хэтэуэй высказалась о съёмках продолжения "Дневников принцессы"
Эксперт объяснил, почему смешивать антифризы разных цветов опасно
Риз Уизерспун сообщила о написании дебютного романа
Популярность винных туров на Черноморском побережье растет
Сергей Жуков объяснил, почему не может похудеть
Николай Басков показал свою моложавую маму в день её рождения

Президент Эстонии призвал Европу не бояться Россию: давайте разрушим эту стену ограничений!

0:59
Мир

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Запад должен отказаться от ограничений в своей поддержке Украины. По его мнению, эти ограничения отражают слабость, страх и нерешительность Запада. Он высказал эту точку зрения в статье, опубликованной в издании Politico.

Президент Эстонии призвал Европу не бояться Россию: давайте разрушим эту стену ограничений!
Фото: president.gov.ua by President of Ukraine, CC BY 4.0

"Мы провели линию, считая, что её пересечение будет означать эскалацию. Это неправда! Наш страх неоправданн… Ограничения, которые мы сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают наш страх, слабость и нерешительность — всё это подпитывает агрессора, ободряет его, увеличивает его аппетит", — заявил Алар Карис.

В своём обращении к союзникам он также процитировал Рональда Рейгана, в 1987 году призвавшего снести Берлинскую стену, сказав "давайте разрушим эту стену ограничений!”

Уточнения

Берли́нская стена́ - граница Германской Демократической Республики, сооружённая властями ГДР вокруг Западного Берлина 13 августа 1961 года и существовавшая по 9 ноября 1989 года.

Эсто́ния - государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов. На востоке граничит с Россией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность
Наука и техника
Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность Аудио 
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Авто
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле Аудио 
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Еда и рецепты
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Певец Денис Клявер показал старшего сына: мой ксерокс
Мясников рассказывает: какой повседневный продукт помогает предотвратить рак
Актер Андрей Неретин ушел из жизни
Советы дерматолога: что поможет при фолликулярном кератозе и чего стоит избегать
Вмешательства в авто, которые могут обернуться большими проблемами
РСТ: Отдых в Турции подорожал на 23% за год
Певица Мадонна сообщила о смерти своего брата Кристофера: я сделала всё возможное
Как правильно варить пельмени по-китайски: техника, которую многие не знают
Атака магнитных бурь: в 2025 году нас ждут невиданные потрясения
Яна Рудковская: один из артистов неожиданно отказался от участия в трибьюте Валерии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.