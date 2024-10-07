Израиль сообщил об ударе по больнице, где, по его данным, был командный пункт ХАМАС

Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам, которые, по их данным, являлись командными центрами палестинского движения ХАМАС, находившимися на территории больницы в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.
Израильская разведка утверждает, что данные командные центры ХАМАС использовались для планирования и осуществления атак на территорию Израиля.
Также было озвучено, что перед проведением атаки были предприняты действия с целью минимизации возможного ущерба для мирных жителей.
Напомним, вчера "Хезболла” выпустила по Израилю более 120 снарядов, член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хейя рассказал, что движение отказалось не будет отступать от своих позиций на переговорах о конфликте в секторе Газа.
ХАМА́С - палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа. Организация также активна и на Западном берегу реки Иордан.
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