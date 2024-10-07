Израиль сообщил об ударе по больнице, где, по его данным, был командный пункт ХАМАС

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Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам, которые, по их данным, являлись командными центрами палестинского движения ХАМАС, находившимися на территории больницы в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Израильская разведка утверждает, что данные командные центры ХАМАС использовались для планирования и осуществления атак на территорию Израиля.

Также было озвучено, что перед проведением атаки были предприняты действия с целью минимизации возможного ущерба для мирных жителей.

Напомним, вчера "Хезболла” выпустила по Израилю более 120 снарядов, член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хейя рассказал, что движение отказалось не будет отступать от своих позиций на переговорах о конфликте в секторе Газа.

Уточнения

ХАМА́С - палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа. Организация также активна и на Западном берегу реки Иордан.

