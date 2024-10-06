Си Цзиньпин подтверждает готовность Китая к укреплению стратегического партнерства с КНДР

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В поздравительной телеграмме, адресованной лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Северной Кореей, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил приверженность укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений с КНДР в новых геополитических условиях.

В своем послании Си Цзиньпин выразил намерение усилить взаимодействие и координацию между Пекином и Пхеньяном, расширить обмен и сотрудничество в различных сферах. Он также выразил уверенность в написании новой исторической главы в отношениях двух стран.

Си Цзиньпин отметил исключительную важность развития китайско-северокорейских связей для обеих сторон. Это послание подтверждает продолжающуюся теплую и прочную дружбу между двумя государствами.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).



Ким Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР.

