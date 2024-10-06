В поздравительной телеграмме, адресованной лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Северной Кореей, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил приверженность укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами.
Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений с КНДР в новых геополитических условиях.
В своем послании Си Цзиньпин выразил намерение усилить взаимодействие и координацию между Пекином и Пхеньяном, расширить обмен и сотрудничество в различных сферах. Он также выразил уверенность в написании новой исторической главы в отношениях двух стран.
Си Цзиньпин отметил исключительную важность развития китайско-северокорейских связей для обеих сторон. Это послание подтверждает продолжающуюся теплую и прочную дружбу между двумя государствами.
Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).
Ким Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.