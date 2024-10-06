Долговременное сотрудничество Китая и Северной Кореи: 75 лет дружбы и совместной борьбы

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Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

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В своем послании Си Цзиньпин подчеркнул прочность и долговечность китайско-северокорейской дружбы, выдержавшей испытание временем и геополитическими изменениями. Он назвал эти отношения бесценным достоянием обоих народов.

Си Цзиньпин напомнил о тесном сотрудничестве Китая и КНДР на протяжении последних 75 лет, включая взаимную поддержку в укреплении государственного суверенитета и развитии социалистического строя. Он также отметил плодотворное взаимодействие двух стран в сохранении регионального мира и стабильности, а также в отстаивании принципов международного права и справедливости.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

