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Продолжение операции: Израиль отчитался об уничтожении склада оружия Хезболлы

1:01
Мир

В субботу пресс-служба армии Израиля сообщила о завершении операции по уничтожению складов оружия и наблюдательных пунктов, принадлежащих движению "Хезболлах".

Продолжение операции: Израиль отчитался об уничтожении склада оружия Хезболлы
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Армия Израиля обнаружила и уничтожила склады боеприпасов, наблюдательные пункты, ракеты и пусковые установки, которые были направлены на территорию Израиля. В сообщении подчеркивается, что действия ЦАХАЛ были направлены на предотвращение угрозы безопасности Израиля.

Кроме того, ВВС Израиля ликвидировали десятки бойцов "Хезболлах" на юге Ливана. В результате операции уничтожены туннель, который использовался террористической группировкой для перемещения боевиков.

Израильские силы, по официальным заявлениям, стремятся к созданию условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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