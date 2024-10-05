Продолжение операции: Израиль отчитался об уничтожении склада оружия Хезболлы

В субботу пресс-служба армии Израиля сообщила о завершении операции по уничтожению складов оружия и наблюдательных пунктов, принадлежащих движению "Хезболлах".
Армия Израиля обнаружила и уничтожила склады боеприпасов, наблюдательные пункты, ракеты и пусковые установки, которые были направлены на территорию Израиля. В сообщении подчеркивается, что действия ЦАХАЛ были направлены на предотвращение угрозы безопасности Израиля.
Кроме того, ВВС Израиля ликвидировали десятки бойцов "Хезболлах" на юге Ливана. В результате операции уничтожены туннель, который использовался террористической группировкой для перемещения боевиков.
Израильские силы, по официальным заявлениям, стремятся к созданию условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.