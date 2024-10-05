Увеличение альянса: НАТО намерено создать 49 дополнительных бригад

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Сообщается, что НАТО планирует значительно увеличить количество сухопутных зенитных подразделений. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

Согласно документам, которые попали в руки СМИ, НАТО хочет создать до 49 дополнительных бригад, которые будут оснащены современным оружием.

По данным СМИ, альянс намерен увеличить количество подразделений в пять раз, что поднимет их количество до 1467.

Уточнения

Подразделение — термин в военном деле, который может иметь два значения:



воинское формирование имеющее как правило постоянную организацию и однородный состав, входящее в более крупные подразделения или в воинскую часть; общее наименование структурной единицы органа управления, воинской части, военного учреждения (заведения) в целях сохранения военной тайны и краткости обозначения.