Увеличение альянса: НАТО намерено создать 49 дополнительных бригад

Сообщается, что НАТО планирует значительно увеличить количество сухопутных зенитных подразделений. Об этом сообщают РИА Новости.
Согласно документам, которые попали в руки СМИ, НАТО хочет создать до 49 дополнительных бригад, которые будут оснащены современным оружием.
По данным СМИ, альянс намерен увеличить количество подразделений в пять раз, что поднимет их количество до 1467.
Подразделение — термин в военном деле, который может иметь два значения:
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.