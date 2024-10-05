Израильская угроза: в Турции обсудят опасность, исходящую от Израиля

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В Турции намерены обсудить угрозу со стороны Израиля во вторник, 8 октября, на заседании парламента. Спикер парламента Нуман Куртулмуш заявил, что Турция будет действовать в интересах безопасности страны и региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

По словам Куртулмуша, Турция делает все возможное, чтобы противостоять террористическим организациям, которые могут дестабилизировать ситуацию в Сирии и Ираке. Он подчеркнул, что Турция должна быть бдительной и защищать свои национальные интересы.

Правительство представит депутатам отчёт о ситуации и проинформирует их о позиции Турции по отношению к Израилю. Министры иностранных дел и обороны выступят перед парламентариями, чтобы проинформировать их о последних развитиях.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что заседание будет закрытым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат". Почти 90% участников опроса турецкой исследовательской компании Areda считают, что Израиль угрожает Турции и может захватить ее территории, число убежденных в этом выросло за последние месяцы.

В ответ на массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана 1 октября, президент Турции заявил, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.

Официальные лица США и Ирана подтвердили, что в связи с ракетным ударом Ирана по Израилю, США и Иран находятся в контакте.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).

