Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кудрявцева рассекретила баснословные заработки блогера Лерчек: ни стыда, ни совести
Признаки старого аккумулятора, которые нельзя игнорировать
Офтальмолог развенчала миф о чудесных свойствах черники
Путешествия по галактикам: человечество сможет освоить космос не раньше чем через 500 лет
Подорожание жилья: эксперт Полторак о тенденциях рынка недвижимости и причинах роста цен
Ошибки в уходе за кожей, которые усиливают акне: советы дерматологов
Как защитить сад от тли без химикатов: секреты дачников
Продолжение операции: Израиль отчитался об уничтожении склада оружия Хезболлы
Увеличение альянса: НАТО намерено создать 49 дополнительных бригад

Израильская угроза: в Турции обсудят опасность, исходящую от Израиля

1:58
Мир

В Турции намерены обсудить угрозу со стороны Израиля во вторник, 8 октября, на заседании парламента. Спикер парламента Нуман Куртулмуш заявил, что Турция будет действовать в интересах безопасности страны и региона.

Израильская угроза: в Турции обсудят опасность, исходящую от Израиля
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

По словам Куртулмуша, Турция делает все возможное, чтобы противостоять террористическим организациям, которые могут дестабилизировать ситуацию в Сирии и Ираке. Он подчеркнул, что Турция должна быть бдительной и защищать свои национальные интересы.

Правительство представит депутатам отчёт о ситуации и проинформирует их о позиции Турции по отношению к Израилю. Министры иностранных дел и обороны выступят перед парламентариями, чтобы проинформировать их о последних развитиях.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что заседание будет закрытым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат". Почти 90% участников опроса турецкой исследовательской компании Areda считают, что Израиль угрожает Турции и может захватить ее территории, число убежденных в этом выросло за последние месяцы.

В ответ на массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана 1 октября, президент Турции заявил, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.

Официальные лица США и Ирана подтвердили, что в связи с ракетным ударом Ирана по Израилю, США и Иран находятся в контакте.

Уточнения

Ту́рция  — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая Аудио 
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Военные новости
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16 Аудио 
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Еда и рецепты
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Последние материалы
Подорожание жилья: эксперт Полторак о тенденциях рынка недвижимости и причинах роста цен
Ошибки в уходе за кожей, которые усиливают акне: советы дерматологов
Как защитить сад от тли без химикатов: секреты дачников
Продолжение операции: Израиль отчитался об уничтожении склада оружия Хезболлы
Увеличение альянса: НАТО намерено создать 49 дополнительных бригад
Кудрявцева заступилась за обиженную блогером Лерчек Катю Гордон: я ей говорила — не лезь
Израильская угроза: в Турции обсудят опасность, исходящую от Израиля
Салат победитель: в Великобритании установили памятную табличку в часть салата, пережившего Трасс
Колонизация Марса откладывается: необходимые технологии появятся только в следующем веке
Зачем производители ставят ручки над водительскими дверьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.