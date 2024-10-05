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Салат победитель: в Великобритании установили памятную табличку в часть салата, пережившего Трасс

1:20
Мир

В Лондоне, на стене супермаркета Tesco в районе Уолтемстоу, появилась необычная мемориальная табличка. На ней красуется надпись: "Салат-латук, приобретенный здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)".

Салат победитель: в Великобритании установили памятную табличку в часть салата, пережившего Трасс
Фото: flickr.com by Number, CC BY 2.0

Эта информация, скорее всего, станет частью истории о том, как британский салат-латук, приобретенный в этом супермаркете, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс. В октябре 2022 года британские букмекеры предлагали делать ставки на то, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней — время, за которое разлагается салат-латук. Вскоре после этого, Daily Star запустила видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, и премьер ушла в отставку. Под видео появилось сообщение "салат пережил Трасс".

Мемориальные таблички синего цвета начали устанавливать в Лондоне с XIX века на зданиях, связанных с известными личностями или событиями. В этом случае, табличка на супермаркете стала напоминанием о том, что именно этот салат-латук продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс.

Уточнения

Мэри Элизабет (Лиз) Трасс — британский политический и государственный деятель. Лидер Консервативной партии Великобритании с 5 сентября по 24 октября 2022 года, премьер-министр Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года, объявила об отставке 20 октября 2022 года.

Лату́к посевной или Салат латук— вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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