Автоэксперт Кадаков о последствиях введения пошлин на китайское авто в ЕС

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Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков в интервью Newsinfo, рассказал о последствиях введения пошлин на китайские автомобили и о принципах справедливой торговли в Европе.

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Максим Кадаков выразил сомнение в том, что введение пошлин на китайские электромобили соответствует принципам свободной торговли, провозглашенным Европейским союзом. По его мнению, с точки зрения торговых законов, введение таких пошлин выглядит необоснованным. Однако Кадаков также отметил, что в данный момент речь идет о выживании европейского автопрома, даже несмотря на то, что с юридической точки зрения введение этих пошлин может быть спорным.

"Сейчас, по-моему, не идет речь о справедливой конкуренции. Сейчас, в принципе, стоит вопрос о выживании европейского автопрома и европейского электромобиля вообще", — отметил эксперт.

Максим Кадаков также отметил, что введенные пошлины не являются эффективным решением для европейского автопрома. По его мнению, Китай легко сможет "поглотить” эти пошлины, а европейцам придется с каждым годом повышать их размер, чтобы их производители могли конкурировать с китайскими.

Автоэксперт отметил, что введенные пошлины — это лишь начало торговой войны с Китаем. По его словам, неизвестно, чем это в итоге обернется для европейского рынка, так как Китай обладает определенными рычагами воздействия в ответ.

Он также подчеркнул, что переход на электромобили для европейского рынка может только усугубить итак имеющийся кризис в этой области.

"Пройдет какое-то время, и все эти громкие лозунги о переходе только на электрические автомобили начнут немножко отодвигаться с 2030-го на 2035 год, потом — далее. Я думаю, что будет пересмотрена энергетическая доктрина", — считает Максим Кадаков.

Однако эксперт предупреждает, что если ситуация не изменится и во главе европейской политики не встанут "трезвые силы", то это противостояние с Китаем может привести к печальным последствиям для Европы.

Уточнения

Эле́ктромоби́ль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).



