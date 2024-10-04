Al Arabiya: Великобритания и США нанесли удары по Йемену

По сообщению телеканала Al Arabiya, военнослужащие из США и Великобритании нанесли удары по двум городам в Йемене — Сане и Ходейде, которые в настоящее время находятся под контролем движения "Ансар Алла" (хуситы).
"Авиация США и Великобритании четыре раза нанесла удары по объектам движения "Ансар Алла" в столице Йемена Сане и четыре раза — по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда", — передают "РИА Новости” слова своего источника из местных органов власти.
По словам одного из источников, в районе Рас-Кутхебе также располагалось командование ВМС хуситов.
Сана - столица и крупнейший город Йемена. Сана является одним из старейших постоянно населённых городов.
Ходейда - портовый город в Йемене, на побережье Красного моря. Является центром мухафазы Ходейда.
Анса́р Алла́ — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена. В 2004 году подняла вооружённое восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны.
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