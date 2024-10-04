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Эксперт объяснил, почему Украину могут не взять в Евросоюз

Мир

Обозреватель информационного агентства ИА REX Станислав Стремидловский в интервью для Electorat.info рассказал, что почему Польша не даст Украине вступить в Евросоюз.

Эксперт объяснил, почему Украину могут не взять в Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

Он рассказал, что министром обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступающий против вступления Украины в Евросоюз, также является лидером Польской крестьянской партии (PSL), которая считается близкой к патриотически настроенным кругам общества. Эта партия активно позиционирует себя на темах нравственности и духовности. Вопрос Волынской резни также является одной из ключевых тем для PSL.

Стремидловский также отметил, что высказывания Косиняка-Камыша на 70% можно рассматривать как обращение к электорату Польской крестьянской партии, которая является частью правящей коалиции в Польше.

"Тема сейчас хорошо заходит, поляки поддерживают ее. Также у них требовательный тон в общении с киевским режимом по этим историческим проблемам. За этим стоит осознание министром обороны Польши того, что Украина и киевский режим более чем токсичны, от них надо дистанцироваться", — объяснил Стремидловский.

По-мнению эксперта, у Украины мало шансов на вступление в Евросоюз.

Уточнения

Волы́нская резня́ - массовое уничтожение Украинской повстанческой армией-ОУН(б) этнического польского гражданского населения, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни в 1943 году. Ответные действия польской стороны привели к значительным жертвам среди украинского гражданского населения.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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