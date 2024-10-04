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Опасения Борреля: Евросоюз беспокоится о втягивании РФ в конфликт на Ближний Восток

2:38
Мир

Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по внешним делам и безопасности, выразил свои опасения по поводу потенциального расширения конфликта на Ближнем Востоке, в который могут вовлечься новые участники, включая Россию. Это мнение борется с позицией, высказанной Кремлем, где Россия призывает все стороны к сдержанности и осуждает гибель мирного населения.

Опасения Борреля: Евросоюз беспокоится о втягивании РФ в конфликт на Ближний Восток
Фото: flickr.com by European Parliament from EU, CC BY 2.0

Обсуждая события в регионе, Боррель отметил, что если иранские ядерные объекты будут атакованы, Иран, вероятно, ответит каким-либо образом, что может затронуть, например, нефтяные установки в Персидском заливе. Политик подчеркнул, что если подобная ситуация продолжится, рано или поздно вмешательство может стать неизбежным, и Россия также может оказаться втянутой в этот конфликт.

Тем не менее, он указал, что западные державы не стремятся заставить Израиль остановить свои атаки. На данный момент как Соединенные Штаты, так и ряд европейских стран не готовы предпринимать действия, которые могли бы повлиять на военные операции Израиля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва настаивает на сдержанности для всех сторон и осуждает любые действия, которые приводят к гибели гражданских лиц.

1 октября Иран во второй раз в своей истории нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав эту атаку актом самообороны. Израильские силы сообщили о запуске около 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить. Видеозаписи в социальных сетях продемонстрировали последствия падения ракет в различных районах Израиля. Израильские власти сообщили, что среди граждан не было жертв, хотя некоторые СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.

Иранские военные утверждают, что их ракеты поразили военные объекты Израиля, в то время как израильская сторона оценивает ущерб как "минимальный". Израиль пообещал ответный удар, при этом ожидается поддержка со стороны Соединенных Штатов, являющихся основным стратегическим союзником Израиля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что администрация президента США Джо Байдена потерпела неудачу в управлении кризисами на Ближнем Востоке, продемонстрировав свою бессилие в данной области.

Уточнения

Жозе́п Борре́ль Фонте́льес — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 по 16 января 2007 — председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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