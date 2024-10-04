Большой брат: Израиль может нанести удар по Ирану с помощью США

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Израиль обладает способностью с высокой эффективностью поражать выбранные цели на территории Ирана, и в этом ему может помочь разведка США, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на бывшего высокопоставленного американского военного, имеющего опыт работы в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Как сообщает телеканал, Израиль, если пожелает, сможет атаковать широкий спектр целей в Иране, включая военные и разведывательные объекты, нефтяные терминалы, нефтеперерабатывающие заводы, ядерные объекты, а также высокопоставленных военных.

Бывший высокопоставленный военный США утверждает, что существует множество объектов, по которым Израиль может нанести удар, и он сможет поразить их с высокой эффективностью. Иран, по его словам, не сможет предотвратить такую атаку.

Также, по данным NBC, Израиль, вероятно, получит помощь в виде разведданных от США, собранных со спутников и из других источников.

1 октября Иран во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях зафиксировали последствия падения снарядов в разных районах Израиля.

Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.

Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в то время как израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².

