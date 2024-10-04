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Проблема взаимодействия: действия Молдавии мешают отношениям с ПМР

2:40
Мир

Введенные Кишиневом ограничения в отношении Приднестровья создают препятствия для нормального взаимодействия между сторонами, заявил глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев во время встречи с послом Бельгии в Молдавии Эвертом Марешалем и послом Дании Сёреном Йенсеном.

Проблема взаимодействия: действия Молдавии мешают отношениям с ПМР
Фото: web.archive.org by AwOiSoAk KaOsIoWa, CC BY-SA 3.0

Игнатьев подчеркнул, что одним из негативных последствий молдавских ограничений стало снижение товарооборота Приднестровья, включая торговлю с странами Евросоюза. Он отметил, что действия Молдавии, которые, по ее утверждению, направлены на евроинтеграцию, на самом деле не соответствуют европейским принципам. Это, по словам Игнатьева, привело к серьезному ухудшению имиджа ЕС в глазах населения Приднестровья.

По словам главы МИД ПМР, все эти меры препятствуют нормальному взаимодействию с Молдавией. Он подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности Приднестровье имеет потенциал для демонстрации альтернативного, позитивного примера конструктивного и неконфликтного сотрудничества. Игнатьев отметил, что существует множество сфер, где можно достичь соглашений, но Кишинев отказывается идти по этому пути, вместо этого усиливая давление.

Глава приднестровского МИД также выразил надежду на более активную позицию ЕС в качестве участника международного переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта. Вместе с тем, Игнатьев подчеркнул, что единственный способ обеспечить долгосрочный мир, стабильность и безопасность для жителей — это юридически признать сложившийся за 34 года статус-кво, связанный с наличием двух суверенных субъектов (Молдавии и ПМР).

Приднестровье, где 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало территорией, не подконтрольной Кишиневу. В переговорах по урегулированию конфликта в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь, а также Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников и Евросоюз и США как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-участников прошло в Братиславе осенью 2019 года.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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