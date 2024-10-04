Продолжение операции: ЦАХАЛ отчиталось об уничтожении боевиков Хезболлы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за четыре дня наземных операций в южном Ливане были уничтожены около 250 боевиков движения "Хезболлах". Кроме того, израильские войска нанесли удары по более чем 2000 объектов инфраструктуры этой террористической организации.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Согласно сводке армии, с воздуха и на земле было ликвидировано около 250 террористов. В число атакованных целей вошли не только боевики, но и объекты инфраструктуры, включая военные сооружения, склады с боеприпасами, пусковые установки и другие позиции.

Израильские военные также подчеркнули, что среди уничтоженных боевиков были более 20 командиров различных уровней, что наносит серьезный удар по структуре "Хезболлах".

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

