Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасность "перегретой скороварки": как произошёл подземный взрыв у Хунга Тонга
Ускоряет коррозию: автоэксперт предупредил водителей, что нельзя делать с автомобилем зимой
Почему апельсины в сетке кажутся более спелыми
Как спасти тюльпаны от нашествия мышей: секреты опытных садоводов
Опасения Борреля: Евросоюз беспокоится о втягивании РФ в конфликт на Ближний Восток
Какие ошибки чаще всего совершают молодые и пожилые водители
Медицинский прорыв: что замедлит старение мозга и спасет от болезней
Большой брат: Израиль может нанести удар по Ирану с помощью США
Челябинский зоопарк начинает работу в зимнем режиме

Продолжение операции: ЦАХАЛ отчиталось об уничтожении боевиков Хезболлы

0:52
Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за четыре дня наземных операций в южном Ливане были уничтожены около 250 боевиков движения "Хезболлах". Кроме того, израильские войска нанесли удары по более чем 2000 объектов инфраструктуры этой террористической организации.

Продолжение операции: ЦАХАЛ отчиталось об уничтожении боевиков Хезболлы
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Согласно сводке армии, с воздуха и на земле было ликвидировано около 250 террористов. В число атакованных целей вошли не только боевики, но и объекты инфраструктуры, включая военные сооружения, склады с боеприпасами, пусковые установки и другие позиции.

Израильские военные также подчеркнули, что среди уничтоженных боевиков были более 20 командиров различных уровней, что наносит серьезный удар по структуре "Хезболлах".

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Авто
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло Аудио 
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Садоводство, цветоводство
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями Аудио 
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Авто
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Последние материалы
Как спасти тюльпаны от нашествия мышей: секреты опытных садоводов
Опасения Борреля: Евросоюз беспокоится о втягивании РФ в конфликт на Ближний Восток
Какие ошибки чаще всего совершают молодые и пожилые водители
Медицинский прорыв: что замедлит старение мозга и спасет от болезней
Большой брат: Израиль может нанести удар по Ирану с помощью США
Челябинский зоопарк начинает работу в зимнем режиме
В Нижнем Новгороде аферистка похитила пять миллионов рублей у туристов
Проблема взаимодействия: действия Молдавии мешают отношениям с ПМР
Элтон Джон перечислил органы, которых он лишился: мало, что осталось своего
Продолжение операции: ЦАХАЛ отчиталось об уничтожении боевиков Хезболлы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.