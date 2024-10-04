ВВС Испании подтвердили гибель пилота F-18

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Военно-воздушные силы Испании официально подтвердили гибель пилота в результате крушения истребителя F-18 в автономном сообществе Арагон. Об этом стало известно из сообщения ВВС в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

По данным ведомства, жертвой авиакатастрофы стал подполковник Пабло Эстрада Мартин, который служил в подразделении Ala 12. В своем заявлении ВВС выразили соболезнования семье и близким погибшего, добавив: "Да упокоится он с миром".

Ранее стало известно, что инцидент произошел вблизи провинции Теруэль. Для поиска пилота были мобилизованы спасательные службы, однако, эти действия оказались безуспешными.

Уточнения

«Хо́рнет» (англ Hornet [ ˈhɔːrnɪt] «шершень», заводской индекс — Model 267, общевойсковой индекс — F/A-18) — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах.

