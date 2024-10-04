ВВС Испании подтвердили гибель пилота F-18

Военно-воздушные силы Испании официально подтвердили гибель пилота в результате крушения истребителя F-18 в автономном сообществе Арагон. Об этом стало известно из сообщения ВВС в соцсетях.
По данным ведомства, жертвой авиакатастрофы стал подполковник Пабло Эстрада Мартин, который служил в подразделении Ala 12. В своем заявлении ВВС выразили соболезнования семье и близким погибшего, добавив: "Да упокоится он с миром".
Ранее стало известно, что инцидент произошел вблизи провинции Теруэль. Для поиска пилота были мобилизованы спасательные службы, однако, эти действия оказались безуспешными.
«Хо́рнет» (англ Hornet [ ˈhɔːrnɪt] «шершень», заводской индекс — Model 267, общевойсковой индекс — F/A-18) — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.