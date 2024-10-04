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Без вариантов: Соскин заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО

Мир

Бывший советник президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, заявил, что Украина давно потеряла возможность стать членом НАТО. В своем видеоблоге на YouTube он отметил, что сегодня вступление в альянс практически невозможно. По его мнению, последний шанс для этого был в 2007–2008 годах, когда Украина могла бы получить план для присоединения к НАТО.

Без вариантов: Соскин заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, CC BY 2.0

Соскин подчеркнул, что без членства в альянсе Украина не может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны НАТО. По его словам, альянс в настоящее время не в состоянии быстро предоставить Киеву новый пакет финансовой помощи. По его мнению, у НАТО просто нет необходимых средств, и создание фонда для помощи Украине займет слишком много времени.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что членство Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России. Он отметил, что именно этот риск стал одной из причин для начала спецоперации на территории Украины.

Уточнения

Оле́г И́горевич Со́скин  — украинский политический деятель, экономист и политолог.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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