Социалисты против: оппозиция Молдавии не признает референдум по евроинтеграции

Бывший глава Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что его партия не признает результаты предстоящего референдума по евроинтеграции. По его мнению, необходимо провести новый плебисцит, который будет защищать национальные интересы республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Додон выразил уверенность, что будущая власть отменит итоги октябрьского референдума. В случае необходимости, по его словам, социалисты инициируют в следующем году парламентское обсуждение или проведение нового референдума, направленного на защиту интересов Молдавии.

Бывший президент также отметил, что сторонники европейской интеграции, включая действующего президента Майю Санду, должны учитывать национальные интересы страны. Он раскритиковал позицию Санду, которая, по его словам, продвигает "евроремонт", под которым он понимает пропаганду ЛГБТ*-движения в школах, рост зависимости Молдавии от иностранных держав и возможную утрату суверенитета.

Референдум о вступлении Молдавии в Европейский Союз запланирован на 20 октября, одновременно с президентскими выборами. Граждане будут отвечать на вопрос о поддержке поправок в Конституцию, направленных на интеграцию с ЕС. Идея референдума вызвала волну критики, особенно со стороны оппозиционных сил, включая Додона, Илана Шора и Василия Тарлева. Оппозиция утверждает, что референдум может быть инструментом манипуляции, направленной на укрепление позиций нынешней власти перед выборами.

* - признано экстремистским на территории РФ.

Уточнения

И́горь Никола́евич Додо́н — молдавский государственный, политический и общественный деятель. Председатель Партии социалистов Республики Молдова.



Европе́йская интегра́ция — процесс производственной, политической, правовой, экономической (также в некоторых случаях социальной и культурной) интеграции держав, которые целиком либо частично находятся в Европе.

