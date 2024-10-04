Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп: в случае победы Харрис, эти выборы могут быть последними
Госдума обсуждает ужесточение наказания за повторное нарушение ОСАГО
Лекарство компании Pfizer вновь признано смертельным
Эксперт объяснил, почему рекордный приток туристов не спасает гостиничный бизнес в Турции
Провокации Украины на белорусском направлении: раскрыты планы
Иран в случае атаки Израиля ударит по НПЗ
Микронидлинг: какой нужен уход после процедуры, чтобы не навредить коже
Харон раскрыл секреты: углекислый газ и перекись водорода на спутнике Плутона
Как запрет чайлдфри скажется на культуре и медиа

Социалисты против: оппозиция Молдавии не признает референдум по евроинтеграции

Мир

Бывший глава Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что его партия не признает результаты предстоящего референдума по евроинтеграции. По его мнению, необходимо провести новый плебисцит, который будет защищать национальные интересы республики.

Социалисты против: оппозиция Молдавии не признает референдум по евроинтеграции
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Додон выразил уверенность, что будущая власть отменит итоги октябрьского референдума. В случае необходимости, по его словам, социалисты инициируют в следующем году парламентское обсуждение или проведение нового референдума, направленного на защиту интересов Молдавии.

Бывший президент также отметил, что сторонники европейской интеграции, включая действующего президента Майю Санду, должны учитывать национальные интересы страны. Он раскритиковал позицию Санду, которая, по его словам, продвигает "евроремонт", под которым он понимает пропаганду ЛГБТ*-движения в школах, рост зависимости Молдавии от иностранных держав и возможную утрату суверенитета.

Референдум о вступлении Молдавии в Европейский Союз запланирован на 20 октября, одновременно с президентскими выборами. Граждане будут отвечать на вопрос о поддержке поправок в Конституцию, направленных на интеграцию с ЕС. Идея референдума вызвала волну критики, особенно со стороны оппозиционных сил, включая Додона, Илана Шора и Василия Тарлева. Оппозиция утверждает, что референдум может быть инструментом манипуляции, направленной на укрепление позиций нынешней власти перед выборами.

* - признано экстремистским на территории РФ.

Уточнения

И́горь Никола́евич Додо́н  — молдавский государственный, политический и общественный деятель. Председатель Партии социалистов Республики Молдова.

Европе́йская интегра́ция — процесс производственной, политической, правовой, экономической (также в некоторых случаях социальной и культурной) интеграции держав, которые целиком либо частично находятся в Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка
Домашние животные
Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка Аудио 
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Военные новости
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16 Аудио 
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Последние материалы
По всему миру празднуется день защиты животных
Восьмилетний сын Айзы Долматовой объяснил, почему выбрал её своей мамой
На Украине заинтересовались конфликтом между Будановым и Банковой
Европа вновь наращивает импорт российского газа
Защита от экзотических инфекций: вакцина от вируса Марбург прошла первый этап испытаний
Бакальчук подал в суд на жену
Какие цветы лучше не сажать на даче
Как правильно подготовить автомобиль к зимним условиям
Финляндия поучаствует в учениях по ядерному сдерживанию НАТО
На 40% забронированы сочинские отели на зимние каникулы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.