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Трамп: в случае победы Харрис, эти выборы могут быть последними

Мир

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победу на них одержит действующий вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом сообщает газета The Guardian.

Трамп: в случае победы Харрис, эти выборы могут быть последними
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

"Послушайте, мы должны победить, и, если мы не победим, эта страна отправится в ад", — высказал свое мнение, Трамп, по The Guardian.

Он также сказал, что, действительно, верит, что эти выборы могут стать последними для США, если кандидат от демократов выиграет.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Изначально предполагалось, что Демократическую партию будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после неудачного выступления Байдена на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты съезда Демократической партии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп - американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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