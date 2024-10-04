Иран в случае атаки Израиля ударит по НПЗ

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Иран пригрозил нанести ответный удар по всем объектам энергетической инфраструктуры Израиля, если Израиль совершит нападение на исламскую республику, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана адмирал Али Фадави, сообщает агентство Mehr.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

"Если оккупанты совершат ошибку, мы нанесем удар по всем их источникам энергии, станциям, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям", — заявил адмирал Али Фадави.

По словам Фадави, Израиль является небольшой страной, имеющей лишь три крупные электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов, поэтому Иран сможет нанести одновременный удар по этим объектам энергетической инфраструктуры Израиля.

Напомним, 1 октября Иран осуществил массированный ракетный обстрел по территории Израиля. По заявлению Армии обороны Израиля, было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Корпус стражей исламской революции Ирана отметил, что данная атака стала ответом на гибель генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.

Уточнения

Энерге́тика - область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

