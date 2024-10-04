Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп: в случае победы Харрис, эти выборы могут быть последними
Госдума обсуждает ужесточение наказания за повторное нарушение ОСАГО
Лекарство компании Pfizer вновь признано смертельным
Эксперт объяснил, почему рекордный приток туристов не спасает гостиничный бизнес в Турции
Иран в случае атаки Израиля ударит по НПЗ
Микронидлинг: какой нужен уход после процедуры, чтобы не навредить коже
Харон раскрыл секреты: углекислый газ и перекись водорода на спутнике Плутона
Как запрет чайлдфри скажется на культуре и медиа
Гастроэнтеролог Харченко объяснила, почему нарушается всасывание витаминов

Провокации Украины на белорусском направлении: раскрыты планы

1:13
Мир

Сегодня, 4 октября, директор ФСБ России Александр Бортников заявил о провокациях Украины на белорусском направлении, которые могут привести к эскалации конфликта. Он отметил, что западные спецслужбы участвуют в действиях, направленных на обострение ситуации в Украине, пишет издание EADaily.

Провокации Украины на белорусском направлении: раскрыты планы
Фото: Wikipedia by Администрация Президента России, CC BY 4.0

По мнению Бортникова, эти действия могут привести к прямому вмешательству военных сил НАТО и расширению боевых действий на территории Молдовы и Белоруссии. Он подчеркнул, что действия Киева на белорусской границе имеют явно провокационный характер.

Бортников напомнил о том, как украинские военные сосредоточили свои силы у границы с Белоруссией, а также о случаях с беспилотниками и попытках вербовки белорусов в украинскую армию. Он считает, что Киев пытается вовлечь Прибалтику и Польшу в конфликт.

Важно отметить, что Белоруссия не участвует в специальной военной операции на Украине и подчёркивает необходимость мирного разрешения конфликта. Тем не менее, белорусские пограничники регулярно фиксируют провокации со стороны Украины.

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Бо́ртников (род. 15 ноября 1951, Молотов) — российский государственный деятель. Директор ФСБ России с 12 мая 2008.

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Авто
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло Аудио 
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Последние материалы
По всему миру празднуется день защиты животных
Восьмилетний сын Айзы Долматовой объяснил, почему выбрал её своей мамой
На Украине заинтересовались конфликтом между Будановым и Банковой
Европа вновь наращивает импорт российского газа
Защита от экзотических инфекций: вакцина от вируса Марбург прошла первый этап испытаний
Бакальчук подал в суд на жену
Какие цветы лучше не сажать на даче
Как правильно подготовить автомобиль к зимним условиям
Финляндия поучаствует в учениях по ядерному сдерживанию НАТО
На 40% забронированы сочинские отели на зимние каникулы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.