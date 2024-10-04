Провокации Украины на белорусском направлении: раскрыты планы

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Сегодня, 4 октября, директор ФСБ России Александр Бортников заявил о провокациях Украины на белорусском направлении, которые могут привести к эскалации конфликта. Он отметил, что западные спецслужбы участвуют в действиях, направленных на обострение ситуации в Украине, пишет издание EADaily.

Фото: Wikipedia by Администрация Президента России, CC BY 4.0

По мнению Бортникова, эти действия могут привести к прямому вмешательству военных сил НАТО и расширению боевых действий на территории Молдовы и Белоруссии. Он подчеркнул, что действия Киева на белорусской границе имеют явно провокационный характер.

Бортников напомнил о том, как украинские военные сосредоточили свои силы у границы с Белоруссией, а также о случаях с беспилотниками и попытках вербовки белорусов в украинскую армию. Он считает, что Киев пытается вовлечь Прибалтику и Польшу в конфликт.

Важно отметить, что Белоруссия не участвует в специальной военной операции на Украине и подчёркивает необходимость мирного разрешения конфликта. Тем не менее, белорусские пограничники регулярно фиксируют провокации со стороны Украины.

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Бо́ртников (род. 15 ноября 1951, Молотов) — российский государственный деятель. Директор ФСБ России с 12 мая 2008.



Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

