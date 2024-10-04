На Украине заинтересовались конфликтом между Будановым и Банковой

2:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Конфликт между Офисом президента Украины и начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым стал широко обсуждаемым в обществе. Этот вопрос уже невозможно скрывать, и к нему начали подключаться различные общественные организации, блогеры и публицисты, — пишет EADaily

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Футбольные фанаты из 24 клубов Украины выступили в поддержку Буданова, заявив, что он — профессиональный боевой офицер, который пользуется уважением среди украинцев. Они отметили, что под руководством Буданова проводятся успешные операции против России, и его увольнение было бы недопустимо.

Многие из фанатов также служат в армии и поддерживают Буданова в его действиях. Похоже, что политик стремится укрепить свои позиции, подключая сторонников.

С другой стороны, против Буданова высказался известный журналист Михаил Ткач, который раскрыл информацию о коррупции в госкорпорации "Спецтехноэкспорт", ранее находившейся под контролем Буданова. Он сообщил, что в 2024 году было много сорванных контрактов на поставку оружия и накопились долги перед бюджетом до шести миллиардов гривен.

Ткач также отметил, что Минобороны начало проверку "Спецтехноэкспорта" еще в августе, но ГУР препятствовал этому, отказываясь предоставлять документы. Ткач заявил, что министерство фактически заблокировало доступ к информации о закупках оружия.

Кроме того, Ткач указал на завышенные цены в контрактах, например, минометные выстрелы покупали у Индии на 100 евро дороже рыночной цены. Также были переплаты за осколочно-фугасные выстрелы.

Недавно стало известно, что "Спецтехноэкспорт" был выведен из-под контроля ГУР и переведен под непосредственное управление Министерства обороны. Это серьезный удар для Буданова, так как он лишился значительных финансовых ресурсов.

Уточнения



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе.



Кири́лл Алексе́евич Буда́нов (укр. Кирило Олексійович Буданов; род. 4 января 1986, Киев) — украинский военачальник.

