Конфликт между Офисом президента Украины и начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым стал широко обсуждаемым в обществе. Этот вопрос уже невозможно скрывать, и к нему начали подключаться различные общественные организации, блогеры и публицисты, — пишет EADaily
Футбольные фанаты из 24 клубов Украины выступили в поддержку Буданова, заявив, что он — профессиональный боевой офицер, который пользуется уважением среди украинцев. Они отметили, что под руководством Буданова проводятся успешные операции против России, и его увольнение было бы недопустимо.
Многие из фанатов также служат в армии и поддерживают Буданова в его действиях. Похоже, что политик стремится укрепить свои позиции, подключая сторонников.
С другой стороны, против Буданова высказался известный журналист Михаил Ткач, который раскрыл информацию о коррупции в госкорпорации "Спецтехноэкспорт", ранее находившейся под контролем Буданова. Он сообщил, что в 2024 году было много сорванных контрактов на поставку оружия и накопились долги перед бюджетом до шести миллиардов гривен.
Ткач также отметил, что Минобороны начало проверку "Спецтехноэкспорта" еще в августе, но ГУР препятствовал этому, отказываясь предоставлять документы. Ткач заявил, что министерство фактически заблокировало доступ к информации о закупках оружия.
Кроме того, Ткач указал на завышенные цены в контрактах, например, минометные выстрелы покупали у Индии на 100 евро дороже рыночной цены. Также были переплаты за осколочно-фугасные выстрелы.
Недавно стало известно, что "Спецтехноэкспорт" был выведен из-под контроля ГУР и переведен под непосредственное управление Министерства обороны. Это серьезный удар для Буданова, так как он лишился значительных финансовых ресурсов.
Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе.
Кири́лл Алексе́евич Буда́нов (укр. Кирило Олексійович Буданов; род. 4 января 1986, Киев) — украинский военачальник.
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