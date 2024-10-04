Оценена вероятность вступления Украины в НАТО по приглашению нового генсека

2:45 Your browser does not support the audio element. Мир

С 1 октября НАТО возглавил экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. И сразу же отправился в Киев.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under public domain

О том, может ли новый генсек Североатлантического альянса ускорить вступление Украины, Pravda.Ru побеседовала с экспертом по военно-политическим вопросам, доктором политических наук Михаилом Александровым.

"Вся эта возня вокруг приёма Украины в НАТО — это чисто политико-психологическая операция. Никто её, естественно, принимать в НАТО не будет, потому что приём Украины в НАТО автоматически означает начало мировой войны. И поэтому это всё пустая болтовня", — заявил он.

Шумиха преследует вполне конкретные цели: приободрение украинцев к продолжению бессмысленного сопротивления — мол, держитесь, Запад с вами. "Это один момент. Второй момент — это воздействие на международное общественное мнение, запугивание нейтральных государств — они этим демонстрируют, что Запад силён, Запад сплочён, Запад Россию задавит, если надо", — добавил собеседник издания.

Он уверен, что избрание Рютте на пост генсека ничем Украине не поможет. "Это идёт политико-пропагандистская работа. И Столтенберг такие вещи говорил, и он будет говорить. Генсек НАТО — это чисто такая номинальная фигура, которая никакой роли не играет", — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, по его мнению, России следует предусмотреть гипотетическую вероятность вступления Украины в НАТО той её частью, что пока остаётся под контролем ВСУ. "Причём гарантии невступления оставшейся части Украины в НАТО не должны сводиться к каким-то бумажным решениям, как у нас любят делать: подпишут какую-нибудь бумажку, а потом их обманывают, ещё одну подпишут — их опять обманывают, и так до бесконечности. Надо просто взять и разместить там военные базы на той территории, на западной границе этой Украины, чтобы там действовала в течение 10 лет инспекторская миссия, которая будет следить за выполнением условий капитуляции Украины. Тогда, конечно, не смогут они её принять", — убеждён Александров.

"Мы помним, они же давали обещание не продвигать НАТО на восток, давали обещание не размещать существенные вооружённые силы на востоке Европы, но всё это нарушено. Поэтому тут никакие бумажки не спасут. Так что наша власть не должна допустить очередной глупости и согласиться на подписание некой бумажки, которая будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, потому что через пару лет эту бумажку просто спустят в унитаз", — заключил он.

Уточнения

Взаимоотношения Украины и НАТО начались в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества.

