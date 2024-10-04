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На Западе увидят: почему Россия поддерживает иностранцев, разделяющих традиционные ценности

2:18
Мир

Указ Владимира Путина о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России, позволит объединить людей, не желающих принимать навязываемые Западом деструктивные стандарты, рассказал изданию Электорат. Инфо ведущий сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

На Западе увидят: почему Россия поддерживает иностранцев, разделяющих традиционные ценности
Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, CC BY 3.0

Ранее президент России подписал указ о гуманитарной поддержке иностранных граждан, которые не принимают "деструктивные неолиберальные установки" в своих странах. Они смогут в упрощённом порядке получить ВНЖ в России. С момента вступления указа в силу заявления на получение российского вида на жительство подали 10 граждан Дании.

"Это поможет объединить тех, кто не согласен с навязываемыми так называемыми европейскими ценностями, с пропагандой ЛГБТ*, ювенальной юстицией. Это современный сатанизм, который сейчас начинает процветать в странах Запада. И люди с традиционной ориентацией, просто те, кто воспитывает детей в тысячелетних традициях, не имеют больше возможность жить и работать, воспитывать детей в спокойной обстановке", — прокомментировал Дудчак.

Эксперт напомнил, что на Западе навязывать деструктивные "ценности" начинают с детства, а если родители выступят против, у них могут даже отобрать ребёнка. Из-за этого многие иностранцы принимают решение переехать в Россию, констатировал он.

"Люди едут из многих стран. Конечно, не таким потоком, как из Таджикистана, но из Германии, США, Франции едут. Пока это не стало мощным потоком, но над этим надо работать. Это те люди, которые уж точно не будут действовать против интересов России, создавать свои диаспоры, закрытые сообщества", — подчеркнул Дудчак.

По его словам, закон полезен и с политической точки зрения, так как разрушает пропаганду Запада, пытающегося демонизировать Россию.

"Тогда на Западе увидят, что даже при попытке демонизировать Россию и изолировать ее, на самом-то деле наша страна — последняя цитадель здравого смысла и нормальных человеческих отношений", — подытожил эксперт.

* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Уточнения

Семе́йные це́нности (также — традицио́нные семе́йные це́нности) — культивируемая в обществе совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия.

Вид на жительство (ВНЖ) — документ, подтверждающий право на долгосрочное проживание на территории государства лица, не являющегося гражданином данного государства — то есть иностранного гражданина либо лица без гражданства.

Иностра́нцы — лица, которые находятся на территории государства, гражданами или подданными которого они не являются.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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