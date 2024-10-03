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Нарышкин: Азербайджан и Россия сорвали американскую провокацию на российского дипломата

Мир

Спецслужбы России и Азербайджана успешно предотвратили провокационную угрозу в адрес российского дипломата со стороны американцев, объявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время визита в Баку.

Нарышкин: Азербайджан и Россия сорвали американскую провокацию на российского дипломата
Фото: duma.gov.ru by Государственная Дума Российской Федерации, CC BY 4.0

"В последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом. В качестве примера могу сказать, что недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев", — рассказал дипломат журналистам.

По словам главы СВР, Россия и Азербайджан вынуждены противостоять, в частности, подрывной деятельности определённых государственных структур и частных организаций, которые не одобряют независимую политику Москвы и Баку.

Сергей Нарышкин находится с официальным визитом в Баку, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым и провёл переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

Уточнения

Служба внешней разведки РФ - федеральная служба, основной орган внешней разведки Российской Федерации, спецслужба. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и другое оружие.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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