Молдавским телеканалам запрещают показывать мультфильмы на русском языке

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Молдавский журналист Елена Пахомова заявила, что дети в русскоязычных семьях республики являются наиболее ущемленной группой населения в связи с запретом на трансляцию детских художественных и анимационных фильмов. Во время Варшавской конференции по вопросам прав человека она обсудила трудности, с которыми сталкиваются нацменьшинства в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: pxhere

"Самой дискриминируемой частью населения являются дети национальных меньшинств. С высоких трибун не принято говорить о мультфильмах, но я скажу: в молдавском Кодексе аудиовизуальных услуг предусмотрен тотальный перевод всех мультипликационных и художественных фильмов для детей — только государственный язык. Исключения сделали для Гагаузии, но не учли интересы русских и болгар", — отметила Пахомова.

Для прочего телевизионного контента установленная квота государственного языка составила 80%. Журналист указала на результаты исследования "Этнобарометр: Республика Молдова — 2020", проведенного по заказу ОБСЕ, согласно которому 91% граждан Молдавии использует языки национальных меньшинств, преимущественно русский.

Журналист отметила, что с высоких уровней власти Молдавии регулярно поднимается вопрос о важности сохранения культурных традиций и языков в стране. По мнению Пахомовой, это является значимой социальной и гуманитарной задачей. Это понимание стало очевидным во время информирования населения в условиях пандемии коронавируса, а также в свете большого потока украинских беженцев, проходящих через территорию Республики Молдова.

Языковая проблема в Молдове является крайне сложной и болезненной. В 1989 году, на фоне перестроечных изменений, жители Приднестровья и Гагаузии начали настоятельно требовать официального признания русского языка наряду с молдавским в качестве второго государственного. Однако парламентские депутаты отвергли это предложение, и русский язык был обозначен как средство межнационального общения, в то время как молдавский остался единственным государственным. Эти разногласия стали причиной обострения ситуации в Гагаузии, конфликта в Приднестровье и, в конечном счете, привели к разделению страны на части.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



